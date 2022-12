Calcio Serie C – Corrent: “Mantova, buon punto a Padova. Ma serve più attenzione”

PADOVA Con più coraggio e maggior cinismo là davanti, il Mantova avrebbe potuto raccogliere qualcosa in più nel match all’Euganeo contro il Padova. Alla fine in graduatoria i virgiliani aggiungono un solo punto chiudendo il girone d’andata a quota 21, rimanendo sempre in quel limbo di classifica che di certo non fa dormire sonni tranquilli. O almeno così dovrebbe essere. «Da parte nostra – ha commentato a fine gara Nicola Corrent – c’è la consapevolezza di aver fatto una gara positiva dimostrando di avere delle idee. C’è il rammarico di non aver chiuso in vantaggio il primo tempo dove abbiamo avuto il dominio assoluto. Più di una volta siamo arrivati nella loro area, ma nell’ultimo tratto non siamo stati decisivi. Quando si dominano le partite, non bisogna aver paura di fare due gol». Ha stupito davvero tutti la sostituzione di Guccione. Un cambio tattico: «Volevo un esterno in più – spiega il mister – e cercavo più fisicità con Procaccio e Paudice sapendo che avrei dovuto rinunciare prima o poi a Mensah». Anche ieri in fase difensiva qualche amnesia. Soprattutto sul gol del Padova: «Abbiamo dormito. Purtroppo non siamo stati in grado di mantenere alta la concentrazione. Qualcosa dovremo fare per cambiare atteggiamento. Questo sicuramente è un aspetto sul quale bisogna lavorare». Mantova quartultimo in classifica a 21 punti dopo un girone d’andata decisamente altalenante: «Siamo partiti male e poi direi che si è visto una crescita costante con partite diverse dove la squadra ha sempre giocato ad alti livelli, ma sicuramente dovremo lavorare per prenderci quello che abbiamo lasciato per strada». Venerdì prossimo il Sangiuliano City. Un Mantova diverso rispetto a un girone fa: «Si apre un altro campionato – conclude Corrent – dove cercheremo di fare meglio sotto tutti i punti di vista: qualità di gioco, risultati e punti. Cominceremo a prepararla da subito, sapendo che difficilmente recupereremo giocatori».