Decoro urbano: a Castel Goffredo debutta il dispositivo Glutton

CASTEL GOFFREDO – Un sistema innovativo per dare un’ulteriore svolta nella ricerca di un sempre migliore decoro urbano: nel pomeriggio di ieri, in piazza Mazzini a Castel Goffredo, si è tenuta la prima prova di pulizia cittadina con il dispositivo Glutton, potente aspiratore per il decoro urbano. Questo strumento consentirà ai dipendenti comunali preposti ed a volontari, che di tanto in tanto organizzano adunate green per strade e piazze del territorio castellano, di contribuire al miglioramento ed alla pulizia di contesti spesso trascurati. Si tratta di un aspiratore elettrico di ultima generazione per raccogliere la spazzatura a terra che qualcuno non ha ancora imparato a riporre negli appositi cestini: residui di sigarette, cartacce e, tra le altre, anche deiezioni abbandonate.

L’amministrazione comunale di Castel Goffredo, guidata dal sindaco Alfredo Posenato, esprime gratitudine alla ditta Pederzani Impianti Srl per la generosa concessione a titolo gratuito, per un periodo complessivo di quattro anni, di uno strumento atto alla pulizia del centro storico.