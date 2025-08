Calcio Eccellenza – Castiglione, identità e divertimento le parole d’ordine

CASTIGLIONE Raduno ufficiale ieri anche per il Castiglione, che si ripresenta ai nastri di partenza del campionato di Eccellenza con una rosa rinnovata e ringiovanita. L’entusiasmo non manca, così come la volontà di affrontare la nuova stagione con serenità e spirito di gruppo. «Vogliamo divertirci – ha sottolineato il vicepresidente Giancarlo Perani –. Non ci poniamo obiettivi precisi: abbiamo allestito una buona squadra, il campionato sarà equilibrato e vedrà tre-quattro formazioni avvantaggiate, ma ogni anno può succedere di tutto. Comunque quest’anno siamo molto prudenti, senza proclami». Sulla stessa linea il presidente Andrea Laudini, che ha rivolto un appello ai giocatori: «Voglio che la maglia diventi per ciascuno una seconda pelle. Impegno, passione e identità devono essere la nostra forza». Poi è stata la volta del discorso dello staff tecnico, affidato a mister Sergio Volpi, che ha ha dato le prime indicazioni alla squadra, assieme al vice Lello Pandolfo. Il Castiglione si prepara così a una stagione da vivere con impegno, ma senza imperativi, puntando sul lavoro quotidiano e sulla coesione.