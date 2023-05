Pallavolo f – La Pallavolo Volta guarda al futuro e progetta la serie D

Volta La Pallavolo Volta guarda già avanti per la prossima stagione. Riceviamo e pubblichiamo: “A maggio della stagione scorsa il consiglio direttivo della Pallavolo Volta ha partorito un progetto pilota per la propria B1 che avrebbe avuto come scopo quello di essere competitivi con un gruppo di ragazze molto giovani (2001-2005) al primo anno di esperienza con questa categoria importante. Oggi che stiamo parlando il risultato è l’ennesima finale per l’accesso alla serie A. Questi risultati non vengono per caso e tanto meno per episodi fortunati, ma grazie ad un lavoro in ogni ambito societario curato nei minimi dettagli e alla scelta di tecnici con caratteristiche importanti per questi progetti. Per la stagione 23/24 la Pallavolo Volta inizierà un progetto di serie D con le stesse caratteristiche e modalità di gestione utilizzate quest’anno per la propria B1 con l’intento di portare queste giovani atlete a servizio della prima squadra qualsiasi possa essere la categoria di partenza, B1 o A2. L’organico della prima squadra sarà volutamente tenuto corto in termini di numeri per poter dare proprio alle ragazze della serie D la possibilità di crescere e mettersi in evidenza a completamento del gruppo prima squadra. Pensiamo che l’esperienza maturata dalla Pallavolo Volta non abbia eguali in provincia in termini di alta categoria ma soprattutto di aver dimostrato in questa stagione la capacità di valorizzare giovani talenti per il conseguimento di risultati straordinari. A partire dal 29 maggio inizierà nelle giornate di lunedi-mercoledi-venerdi dalle ore 17.30-19.30 una selezione di atlete under 20 per la composizione del roster di questa serie D. Consapevoli dei diversi profili giovani interessanti presenti in provincia, siamo certi di poter costruire un organico capace di ottenere ottimi risultati a fronte di una grande passione e del duro lavoro. Le sessioni sono aperte a tutte le atlete under 20 che vorranno far parte alle selezioni di questo gruppo di lavoro. Recapiti telefonici: Longhi Sergio (335 8476433) e Panizza Nedo (333 4984430)”.