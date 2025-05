Pallavolo – Gabbiano-All Stars a Bancole per il 1º Memorial Daniele Bagnoli

Bancole Nell’ambito della settimana dedicata a Sport Salute e Socialità, iniziata ieri a Porto Mantovano, si è voluto dedicare un evento ad un grande allenatore mantovano scomparso il 27 dicembre del 2024. Si disputa oggi pomeriggio alle ore 16 il 1º Memorial Daniele Bagnoli per ricordare il tecnico virgiliano, uno dei più vincenti della storia della pallavolo italiana. Per onorare la sua memoria scenderanno in campo il Gabbiano e una selezione di All Stars, ma al palasport di Bancole vi saranno ospiti del mondo della pallavolo assieme al fratello Bruno, anche lui allenatore di pallavolo. Parteciperanno ex giocatori come Franco Bertoli, Samuele Papi, Luca Cantagalli e Andrea Sartoretti, il tecnico mantovano Andrea Anastasi e dirigenti come Bruno Da Re. In un video messaggio è previsto il saluto dell’allenatore Roberto Piazza e del tecnico della nazionale femminile Julio Velasco, con cui Daniele aveva collaborato quando allenava la nazionale maschile. (sm)