Pallavolo – La Nazionale vicino a casa: Michieletto e compagni in raduno a Verona da Ferragosto a sabato 23

Verona Continua la marcia di avvicinamento della Nazionale Maschile di volley ai Campionati del Mondo, in programma nelle Filippine dal 12 al 28 settembre. Dopo l’argento conquistato nella Volleyball Nations League – con il castiglionese Alessandro Michieletto eletto miglior schiacciatore della manifestazione – gli Azzurri di Fefe De Giorgi si ritrovano a Verona per il secondo collegiale. Il raduno inizierà proprio a Ferragosto e proseguirà fino a sabato 23, offrendo ai tifosi mantovani un’occasione unica per vedere da vicino i campioni del mondo in carica. Michieletto e compagni saranno impegnati poi al Palavela di Torino dal 29 al 31 agosto nella Fipav Cup Men Elite, torneo amichevole di prestigio in cui affronteranno nell’ordine Turchia, Germania e Olanda: tre test utili per misurare condizione e schemi di gioco. Per Michieletto, simbolo della nuova generazione azzurra, l’appuntamento di Verona sarà anche il ritorno “a casa”, a pochi chilometri dai luoghi in cui è cresciuto. La sua leadership offensiva e la capacità di incidere nei momenti chiave saranno fondamentali per una squadra che punta senza mezzi termini a confermarsi ai vertici mondiali.