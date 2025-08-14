Calcio 3a Categoria – Pegognaga, avanti con la ricostruzione

Pegognaga Lunedì prossimo alle 19.30, con ritrovo fissato poco prima, il Pegognaga tornerà in campo per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione di Terza categoria. A guidare il gruppo sarà ancora mister Nicola Graziani, affiancato dal vice Mattia Auri. La società, affronta l’annata senza porsi obiettivi particolari, puntando piuttosto a consolidare il percorso di crescita intrapreso nella scorsa stagione. «Dopo la retrocessione dell’annata precedente – ricorda Auri – eravamo ripartiti da zero, investendo sui giovani. Ora vogliamo proseguire su questa strada, lavorando per crescere e migliorarci ancora». Il lavoro estivo servirà a integrare al meglio i nuovi innesti: sono già otto-nove i giocatori arrivati a rinforzare un organico che, rispetto alla passata stagione, si presenta mediamente più giovane e dinamico. La campagna acquisti non è comunque terminata. «Siamo alla ricerca di un difensore – conclude il vice allenatore – e speriamo di completare la rosa a breve, così da partire al meglio».

