Calcio – Femminile Mantova scalda i motori per la nuova avventura senior

Mantova A pochi giorni dall’inizio della preparazione (lunedì a Montanara con la prima squadra e l’U17), in casa Femminile Mantova Calcio regnano soddisfazione e ottimismo. Alla già numerosa rosa che parteciperà al campionato di Promozione lombarda si sono infatti aggregate due nuove calciatrici: la centrocampista Elena Bondavalli, proveniente dal Parma; e Ilaria Piantadosi, rinforzo per la difesa ex Reggiana. Novità anche nell’U17, dove sono state tesserate Giulia Sofia Trivini (nella foto) e Denes Vercillo Adressa, entrambe provenienti dal Chievo. Prima squadra e U17, formate in tutto da 40 atlete, si raduneranno agli ordini di mister Maurizio Arvani e del suo vice Andrea Pezzali. Per quanto riguarda la prima squadra, è prevista una prima amichevole a fine mese con avversario da definire, mentre un secondo test si svolgerà contro il Cles durante il ritiro, che avrà luogo dal 2 al 7 settembre a Rumo, con alloggio all’hotel Margherita. L’amichevole più attesa, tuttavia, è quella del 13 settembre contro il Vicenza di Serie C, dove milita una vecchia conoscenza del Femminile Mantova: Arianna Dal Frà. Più avanti riprenderanno l’attività anche le altre giovanili biancorosse. Per le ragazze dell’U15 la campanella suonerà lunedì 25 agosto, sempre a Montanara, agli ordini di Massimo Mirandola, allenatore con vasta esperienza nel calcio giovanile. «Ma la soddisfazione più grande – afferma il presidente Mauro Filippi – arriva dalla fascia più bassa (Pulcini e Scuola Calcio), affidata a Sanseverino e Novellini: abbiamo registrato una decina di nuove adesioni di bambine che, incuriosite dal calcio, vorrebbero provare questa esperienza. E’ il segnale che la nostra società è in crescita e mira a diventare il punto di riferimento del calcio femminile nel territorio mantovano».