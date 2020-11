Pallavolo serie A1 f – Montibeller: “Vbc, ora puoi dare una svolta al campionato”

CASALMAGGIORE E’ stata con Sirressi, Mvp della partita, la protagonista della vittoria della Vbc E’più con Cuneo. Una partita che arrivava in un momento molto delicato del campionato. Nell’ultima giornata di andata le rosa hanno vinto in tre set, con parziali molto combattuti e due vinti ai vantaggi. L’opposto del Casalmaggiore Rosamaria Montibeller, 22 punti (11 nel primo set) con 54% in attacco e tre muri, sottolinea l’importanza della vittoria: «Era essenziale sbloccarsi di squadra per essere più tranquille in campo. Lo abbiamo fatto bene anche quando il punteggio è stato in equilibrio o eravamo qualche punto sotto. Cuneo è una formazione che difende molto e abbiamo lavorato in settimana, sapendo che dovevamo avere pazienza e l’abbiamo fatto in campo. Dedichiamo la vittoria Laura (Partenio, ndr), sperando che possa tornare presto. E auguri anche alla Degradi sperando che non si tratti di niente di grave. Penso che le basi per ottenere la vittoria con Cuneo le abbiamo messe a muro e in difesa. Ma abbiamo fatto bene un po’ in tutti i fondamentali. In attacco abbiamo avuto pazienza nelle azioni, che magari avevano bisogno di più colpi per le difese di Cuneo. Muro e difesa devono essere aiutate dal servizio che deve migliorare. Ci stiamo allenando molto in battuta, facciamo meno errori ma dobbiamo cercare di essere più aggressive. Anche in ricezione stiamo lavorando, specie quando troviamo squadre che hanno più di una giocatrice che batte in salto». La stessa Montibeller dà una mano in ricezione in alcune posizioni in campo. Bisogna insistere quando per completare l’andata le rosa dovranno recuperare a Busto una partita, in calendario il 12 dicembre. «In alcune partite abbiamo giocato meglio rispetto a quest’ultima. Lavoriamo tanto perché ci sono margini di miglioramento nel gioco. Ma era importante vincere con Cuneo e siamo riuscite a farlo. Partiamo da qui per dare una svolta al nostro campionato».

Ora la formazione di coach Parisi è ottava in classifica: posizione che se mantenuta dopo tutti i recuperi da effettuare garantirebbe la qualificazione in Coppa Italia.

Sergio Martini