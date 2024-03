Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano vola a San Donà con il mirino sulla Supercoppa. Bastano due punti per il pass

Mantova Anche se la classifica del Girone Bianco ha già dato il suo responso per la regular season, col primo posto matematico del Gabbiano, la penultima giornata riserva in calendario una sfida tutt’altro che banale. Si affrontano in Veneto le protagoniste del girone, con San Donà all’ultimo match prima dei play off e la voglia di chiudere bene per rifarsi della sconfitta dell’andata, prima di buttarsi nella seconda parte della stagione. Da parte sua il Gabbiano, già allo spareggio con Macerata per l’A2, vuole ottenere quei 2 punti che mancano per conquistare la finale di Supercoppa con Palmi del 30 marzo, con la possibilità concreta di giocarla in Calabria. Ma la sfida con i veneti deve dare anche risposte in vista dello spareggio con Macerata di aprile, preceduto dalla gara interna con Bologna. Il Gabbiano arriva a San Donà per affrontare la Personal Time senza la necessità di vincere, ma con il roster al completo e in cerca di risposte per il prosieguo di una stagione finora esaltante. Serafini recupera Parolari ma è probabile che si affidi ancora all’esperienza di Scaltriti come banda da affiancare al bulgaro Yordanov, vero collante della squadra. L’ottima qualità degli allenamenti e la ritrovata vittoria a Belluno permettono a Gola e compagni di affrontare a viso aperto la formazione che ha dovuto soccombere nel duello coi virgiliani. «Una partita importante – afferma il ds Nicola Artoni – anche se non conta ai fini della classifica finale. Vogliamo provare a vincere con chi ha battagliato con noi fino a qui per il primo posto. Vorremmo chiudere bene in trasferta in una gara tosta che sarà molto indicativa per il finale di stagione».

Personal Time San Donà: 1 Tulone, 2 Parisi, 3 Bassanello (L), 6 Giannotti, 7 Favaro, 8 Guastamacchia, 9 Iorno, 10 Paludet (L), 11 Trevisiol, 13 Lazzaron, 14 Tuis, 15 Cunial, 17 Umek, 18 Lazzarini. All.: Moretti. Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Sergio Martini