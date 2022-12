Rugby Serie B – Caimani senza rivali: 36-0 al Bologna e secondo posto

VIADANA Partita senza storia e altra vittoria per i Caimani Viadana, in casa, contro il Bologna. Sul pesante campo dello Zaffanella, la formazione cadetta dei gialloneri domina su tutti i fronti contro un avversario spento e incapace di rientrare in partita, dopo il pesante parziale di 24 a 0 incassato nel primo tempo. I Caimani continuano a spingere anche nel secondo parziale e rimpinguano il bottino con altre due mete, senza concedere nemmeno un punto agli avversari.

«La squadra ha disputato una buona partita – afferma il tecnico Madero -. Nel primo tempo abbiamo portato avanti l’azione con la mischia, siamo andati bene in touche e abbiamo cercato di far viaggiare l’ovale. Nella ripresa, con il risultato ormai acquisito, qualche pallone lo abbiamo perso, ma nel complesso è stata una buona gara».

I Caimani in classifica ora sono secondi con 36 punti, alle spalle della regina Modena (42) che ha espugnato Jesi 31-10. Al terzo posto il Florentia con 32 e Bologna scende al quarto con 29.