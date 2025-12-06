Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore domani a Copertino con il Melendugno

Casalmaggiore Dopo due gare consecutive al PalaFarina, la Volleyball Casalmaggiore torna in trasferta: domani farà visita alla Narconon Melendugno, seconda della classe a una sola lunghezza da Costa Volpino. Si gioca alle 17 al Pala San Giuseppe da Copertino, con diretta sul canale YouTube di VolleyballWorld Italia. Per le rosa iniziano due trasferte difficili, prima in Salento e poi a Roma. Nonostante la sconfitta con Trento, la squadra ha mostrato segnali di crescita. «Siamo rimaste punto a punto: ora serve più incisività nei momenti complicati», spiega Pasquino. Coach Cuello, con Beccari, potrà contare su Pasquino e Neri al palleggio, Kavalenka e Stafoggia opposto, Nwokoye, Marku e Mattioli al centro, Costagli, Nosella, Ravarini e Kovalcikova in banda, con Faraone e Morandi liberi. Ancora assente Vazquez.