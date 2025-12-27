Pallavolo serie A2 f – Casalmaggiore perde al PalaFarina con Concorezzo

Viadana Dopo la bella vittoria di Marsala, Casalmaggiore cade al PalaFarina nel derby lombardo con Concorezzo, dopo 2 ore e 45 minuti e cinque interminabili set. Basta guardare i punteggi parziali per rendersi conto che il pubblico, presente numeroso sulle gradinate, ha potuto assistere ad un match molto equilibrato seppure condito di errori da una parte e dall’altra. Il 2-3 (24-26, 25-22, 25-27, 28-26, 17-15) fotografa quanto si è visto in campo. Alla fine tra due formazioni che volevano portarsi in dote punti importanti per la seconda fase hanno la meglio le ospiti. Nel primo set Costagli e compagne arrivano ad annullare due set point con Vasquez ma si arrendono ai vantaggi. Nel secondo set, avanti 22-15 con capitan Costagli, le rosa rischiano di essere raggiunte ma chiudono 25-22. Il terzo è abbastanza inusuale nel suo esito finale. Le rosa si portano avanti 21-15 ancora con Costagli, ma due videocheck danno ragione a Concorezzo e sono ancora i vantaggi a decidere il parziale. Sul 26 a 26 ci si accorge al tavolo che Casalmaggiore ha sbagliato una rotazione. Punto tolto e dato alle ospiti che ringraziano e vanno avanti 2-1 (25-27). Le padrone di casa hanno la forza di reagire nel quarto parziale sempre avanti nel punteggio e arrivano cariche al tie-break grazie a due punti di Ravarini. Sotto 7-11 nel set decisivo Casalmaggiore ha la forza di recuperare, si crea grazie ad ottime difese un paio di opportunità di passare in vantaggio, ma cede la vittoria per un errore in ricezione che smorza l’entusiasmo del pubblico del PalaFarina. Veneriano premiata come Mvp e ottima Ravarini con 26 punti con note di merito anche per il libero Faraone, grande protagonista in difesa. Ora Casalmaggiore osserverà un turno di riposo.

Sergio Martini

E’PIU’ CASALMAGGIORE-CLERICI AUTO CONCOREZZO: 2-3 ( 24-26, 25-22, 25-27, 28-26, 15-17)

Casalmaggiore: Pasquino 5, Ravarini 26, Nwokoye 13, Mattioli 7, Costagli (K) 18, Vazquez 22, Faraone (L), Morandi, Neri 1, Stafoggia 2, Nosella. Non entrate: Kovalcikova. All. Cuello-Beccari.

Concorezzo: Purashaj 1, Stival 25, Veneriano 23, Bernasconi 8, Trevisan (K) 12, Bucciarelli 13, Rocca (L), Bianchi, Rodic 1, Ghezzi 1. Non entrate: Da Pos, Bizzotto, Brambilla (L). All. Reali-Giussani.

Durata set: 29′, 31′, 34′, 37′, 24′. Tot: 155′

Spettatori: 536