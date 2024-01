Pallavolo serie A3 – Martinelli: “Gabbiano, tre punti d’oro. Il carattere ci aiuta a non mollare mai”

Mantova Dopo la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia con il Cus Cagliari, arriva per il Gabbiano il bis con l’altra formazione sarda, il Sarroch, e il ritorno alla vittoria in campionato, sempre davanti ai propri tifosi. Il successo per 3-1, tutt’altro che agevole, permette a Gola e compagni di rimanere saldamente al comando della classifica, con 13 vittorie su 14 partite giocate, e tenere a distanza San Donà, che giocherà la sua gara con Brugherio solo giovedì e Savigliano, fermo per il turno di riposo. Nelle parole del regista Luca Martinelli la gioia provata dopo la vittoria e le difficoltà incontrate per raggiungerla: «Abbiamo giocato molto bene nei primi due set, sbagliando poco. Nel terzo abbiamo avuto un calo generale, affrontando la terza partita in una settimana. Siamo umani e ci sta, ma nel quarto set siamo stati bravi a reagire e tirarci su. Abbiamo dimostrato un bel carattere e sono arrivati tre punti d’oro, reagendo anche al problema dell’infortunio di Novello, atleta molto importante nell’economia del nostro gioco». Nel frattempo proprio l’opposto biancazzurro domani avrà la risonanza alla caviglia e si potranno sapere i tempi di recupero. Sabato era presente al PalaSguaitzer, con le stampelle, per stare ugualmente accanto ai compagni. Tornando al match, Martinelli si complimenta anche con gli avversari: «Va dato merito a loro che non hanno mai mollato, riprendendo fiducia dopo i primi due set. Siamo tornati a lottare su ogni palla e l’abbiamo messa anche sull’agonismo, che ci ha permesso di tornare a giocare come all’inizio della partita. Ci ha aiutato anche qualche discussione sotto rete. La partita ha dimostrato quali sono i valori caratteriali della nostra squadra e di tutti e 14 i giocatori della rosa. Chi entra in campo dà il suo contributo e aiuta la squadra, come è successo fino ad ora. Dobbiamo continuare ad essere questi. Dopo un girone d’andata perfetto ci stava perdere con il Savigliano fuori casa, è umano avere un calo. Poteva succedere e non ci siamo persi d’animo, perché sapevamo che uno scivolone non avrebbe avuto conseguenze sul nostro cammino, ma ne poteva fare parte. Lo abbiamo dimostrato subito dopo con le vittorie di Coppa Italia e il riscatto in campionato». In attesa di conoscere i tempi di recupero di Novello dalla distorsione alla caviglia, il Gabbiano preparerà in settimana la trasferta di Salsomaggiore in programma domenica prossima alle ore 18. Il palleggiatore anticipa qualcosa del match: «Serve scendere in campo con la massima concentrazione fin dai primi palloni della partita, per non dare modo a Salsomaggiore di prendere fiducia. Giocheremo ovviamente come sempre per vincere, senza sottovalutare nessuno, e per portare a casa i tre punti».

Sergio Martini