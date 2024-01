Calcio 1a Categoria – Avanzini, due gol per ricordare Cazzola: “Villi, restiamo umili”

Villimpentese La Villimpentese ha ripreso il campionato con grande slancio. La banda di mister Gerardo Ciccone, ha ripreso la sua marcia da dove si era interrotta. Il 2023 si era chiuso con la roboante vittoria sul Gonzaga, così è stato anche nell’anno nuovo: 1-2 in casa della Voluntas Montichiari. «E’ stata la gara che ci aspettavamo – dichiara il match winner Fabrizio Avanzini – . Abbiamo affrontato una squadra che esprime il miglior calcio giocando palla a terra, ma questo non ci ha spaventati. Di fatto siamo stati attenti nel primo tempo, calando poi la doppietta nella ripresa. Consapevoli delle loro qualità, abbiamo aspettato che scendessero d’intensità per sfruttare le nostre occasioni, e così è stato». «La doppietta la dedico ad Adriano Cazzola – ha proseguito – . Il nostro massaggiatore recentemente scomparso e a cui va il nostro primo pensiero. Essendo un amante del calcio, penso che i gol lo avrebbero esaltato. Nonostante la malattia, veniva lo stesso agli allenamenti, anche se non stava bene. Era la nostra figura di riferimento, perché essendo nel calcio da tanti anni, riusciva a capirci e a mettere una parola in più nei momenti particolare. Lo porteremo sempre con noi, nei nostri cuori e ricordi». Tornando al campo: «Siamo in linea con le aspettative, anche se non ci aspettavamo di essere lì in alto. E’ ancora presto, per questo dico che dobbiamo rimanere con i piedi per terra, pensando prima a salvarci. Quello che verrà in seguito, lo prenderemo volentieri, ancora di più se dovesse essere un piazzamento play-off».