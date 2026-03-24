Pallavolo serie A3 Play off – Selleri: “Gabbiano ottimo in gara-1 In Sicilia ci aspetta una battaglia”

Mantova Vola il Gabbiano FarmaMed in gara-1 degli ottavi di finale della poule promozione. Dopo due ore di gioco, tra le mura amiche del PalaSguaitzer, ha superato in quattro set Avimecc Modica (25-18, 25-16, 22-25, 25-23), in attesa del match di ritorno in Sicilia domenica prossima. Una vittoria voluta e meritata, frutto di un match dai due volti, in controllo nella prima metà, combattuto nella seconda, ma dove il Gabbiano non hai mai perso quella lucidità che gli ha fatto difetto in qualche gara.

A guidare la squadra alla vittoria in cabina di regia il giovane e talentuoso Giacomo Jack Selleri, classe 2005. «Altre volte ci è capitato di perdere quando eravamo avanti 2-0, ma stavolta non è successo. Modica ha affrontato un lungo viaggio ed è stata brava a rimettere in discussione il risultato. Per noi non era scontato vincere dopo la delusione per la sconfitta di Trebaseleghe di una settimana fa. Ci siamo riscattati con questa vittoria, in attesa della difficile trasferta in Sicilia domenica prossima. Sarà una battaglia probabilmente più complicata di questa, ma andiamo con la prima partita dalla nostra parte». Cosa ha permesso ai biancazzurri di vincere gara-1? «La battuta e il muro, che ci sono mancati nella partita precedente, questa volta sono stati determinanti, anche quando Modica ha iniziato a difendere dal terzo set in avanti, mettendoci in difficoltà. Ma è arrivata una vittoria meritata. Dopo un inizio titubante i nostri avversari hanno giocato una partita solida con un livello abbastanza buono e sbagliando poco. Ce la siamo andati a prendere noi alla fine. Non ci hanno regalato niente. Adesso ci aspetta gara-2 che affrontiamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono in una trasferta lunghissima, ma gara-1 ci dà una bella carica per preparare il ritorno in questa settimana».

Domenica il Gabbiano vola in Sicilia atteso da gara-2 degli ottavi, fischio d’inizio alle ore 17. Ricordiamo la formula: in caso di successo il Top Team passa il turno, e anche se dovesse perdere 3-2. Se vince Modica 3-0 o 3-1, deciderà il passaggio del turno il golden set.

Sergio Martini