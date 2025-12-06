Pallavolo serie B – Asolarem tenta il pokerissimo. Viadana vuole rialzare la testa

Mantova Dopo quattro successi consecutivi, la Motta&Rossi Asolaremedello punta al quinto acuto nella sempre complicata trasferta di Cisano Bergamasco (ore 21, arbitri Angela Di Bari di Monza Brianza e Veronica Tecla Di Gaetano di Varese). Gli orobici, che precedono di quattro lunghezze il sestetto del Chiese, si confermano una delle formazioni più solide e sul loro campo concedono poco a chiunque. «Cisano sta facendo molto bene – sottolinea Luca Mutti – . È una squadra ostica, come del resto tutte quelle della Bergamasca: in casa sanno esprimere un gioco efficace e continuo. Sulla carta è una gara difficile, ma noi arriviamo con buone sensazioni e cercheremo di imporre il nostro ritmo. Proveremo a fare bene e a racimolare un altro successo, consapevoli che ogni punto conquistato in questo periodo può rivelarsi fondamentale più avanti». Il Viadana Volley cerca immediato riscatto, dopo la sconfitta al PalaPanini contro Modena Volley, che ha interrotto la serie di cinque vittorie consecutive nel girone E della B2. Al PalaFarina (ore 18.30, arbitri Guzzo e Tullio di Modena) l’obiettivo delle atlete di Francesco Sgarbi e Simone Natali è battere l’I Care Cavriago, formazione ostica e distante solo una lunghezza dalle viadanesi. Questo renderà la sfida particolarmente significativa in chiave classifica. «Siamo in un buon periodo, sia fisico sia emotivo – afferma Natali – A Modena abbiamo giocato una partita convincente e abbiamo sfiorato il risultato, cedendo soltanto al tie-break. Vogliamo confermarci davanti al nostro pubblico e continuare a crescere, pur mantenendo il massimo rispetto per Cavriago, squadra attenta e sempre difficile da affrontare. L’obiettivo è trasformare la delusione dell’ultima gara in energia positiva per tornare subito alla vittoria».