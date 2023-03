Una 20enne di Marmirolo muore nel sonno a casa del fidanzato. Attesa per l’autopsia

MARMIROLO Era andata a casa del fidanzato a Gazzuolo per passare il week-end. La coppia aveva trascorso la serata di venerdì con gli amici per poi rincasare. Il mattino seguente la terribile scoperta: Gaia Pezzini, 20enne di Marmirolo, se n’era andata nel sonno. Inutile ogni tentativo di soccorso. Il referto medico parla genericamente di arresto cardiocircolatorio, ma per conoscere l’esatta causa di questo decesso sarà necessaria l’autopsia che dovrebbe essere disposta già domani per essere eseguita nelle sale mortuarie del Carlo Poma, dove la salma della sfortunata ragazza si trova attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria. Il decesso sarebbe sopraggiunto nella tarda mattinata, dopo che il fidanzato della giovane si era alzato per andare al lavoro. A fare la terribile scoperta è stata la madre del ragazzo quando è entrata nella camera da letto perché la giovane non si era ancora svegliata. Inutili i soccorsi, per la 20enne non c’era più nulla da fare.