Pallavolo serie B – Gabbiano e Viadana cercano conferme. Volta va a Conegliano, Porto a Certa

MANTOVA Il Gabbiano debutta questo pomeriggio a Cerese, ospitando il Miners Trento, che all’esordio in serie B ha perso 3-0 in casa con il neopromosso Cazzago San Martino (ore 17, arbitri Irene Casarin e Nicole Tonato di Venezia). «Siamo soddisfatti per la vittoria a Crema – spiega il ds Stefano Melli – dove invece avevamo perso al primo turno dei play off. Per quanto concerne la gara con il Miners, sulla carta partiamo favoriti, ma la partita va giocata. Affrontiamo una squadra giovane che però non dev’essere affatto sottovalutata».

Esordio casalingo a Mezzani Inferiore (ore 18.30, arbitri Cervellati e Ancona di Bologna) per l’Èpiù Viadana di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi col Moma Anderlini Modena, che ha iniziato il torneo piegando 3-2 al PalaAnderlini il San Mauro Pascoli. Fra i rivieraschi assente per un problema a una spalla l’opposto Beltrami; al suo posto dovrebbe giocare Colella. Tornano Caramaschi e Ginevra Ferrari. «Non sarà di certo una passeggiata quella che ci attende – spiega il presidente Valeriano Rossi – Affrontiamo una squadra giovane ma molto tosta. L’intento è cercare di dare un seguito al successo colto a Sassuolo».

Nel girone C della B1 femminile, dopo il successo nel nuovo palasport sull’Isuzu Cerea, la Nardi Volta fa il suo esordio in trasferta a Conegliano (ore 20.30, arbitri Falomo di Pordenone e Daniela Benedetto Tiz di Udine). Sarà ospite delle trevigiane che al debutto hanno perso 3-1 a San Donà di Piave, contro il giovane Cortina Express Imoco. Le collinari troveranno sulla loro strada l’ex Sofia Tosi. Ancora assente Galliero : «Non è un impegno agevole – dichiara il vice allenatore Lorenzo Camarini – La sconfitta nel derby impone alle nostre avversarie di rifarsi. Di sicuro Sofia Tosi cercherà di fare bella figura e renderci la vita difficile».

Prima gara esterna per l’Euromontaggi di Biagio Marone a Cerea (ore 21, arbitri Maritan di Trento e Barbieri di Padova). «Con l’Isuzu ho brutti ricordi perché in serie B2 sul loro campo abbiamo perso – ricorda il tecnico Marone – Ce l’andiamo a giocare. Loro difendono bene e magari giocando lontano da Porto la squadra riesce ad esprimersi al massimo».