Pallavolo serie B m – Colpaccio del Viadana: preso il martello Cordani ex Top Team

Viadana Quarto colpo in entrata per il Viadana. E che acquisto per la compagine rivierasca. Dal Gabbiano Top Team arriva il forte schiacciatore Tommaso Cordani. «Sono contento della scelta che ho fatto accettando l’offerta del Viadana – afferma Cordani – L’E’più era da un bel po’ di tempo che cercava di convincermi». Dopo il centrale Viola e il palleggiatore Ravazzini dai Vigili del Fuoco Reggio Emilia e il ritorno di Daniel Codeluppi, martello ex Wimore Parma, la squadra del presidente Valeriano Rossi fa davvero un salto di qualità. Alla bella notizia dell’arrivo dell’esperto martello modenese però si contrappone l’addio dello schiacciatore Emanuele Bertoli, che lascia per problemi personali. Una decisione che rattrista il tecnico Alberto Panciroli, il quale puntava molto su di lui. Ora per chiudere il mercato in entrata manca solo un centrale di categoria superiore.