Tentano di rubare un asinello in un agriturismo, ma sono costretti a fuggire a mani vuote

MANTOVA Tentativo di furto di asini la scorsa notte all’agriturismo Corte Barco di Marmirolo. A darne notizia a Coldiretti Mantova, associazione di riferimento sul territorio anche nel settore dell’ospitalità rurale è la titolare, Eleonora Dolci.

“Ieri mattina ci siamo accorti dell’anomalia: due recinti rotti, un asinello con una corda al collo per essere probabilmente trascinato su un camion – racconta Eleonora Dolci, che ha segnalato l’episodio ai Carabinieri di Marmirolo -. In passato ci era capitato qualche furto di gallina, ma è la prima volta che capita un’effrazione per cercare di rubare degli animali che pesano oltre 200 chili”.

Coldiretti Mantova invita gli imprenditori agricoli a monitorare la situazione e a segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi anomalia o movimento sospetto. Non sono infrequenti, purtroppo, i furti di attrezzature agricole o di mezzi agricoli – riferisce Coldiretti Mantova – mentre l’abigeato, il reato che identifica il furto di bestiame, si verifica più raramente e, di solito, colpisce stalle particolarmente isolate, magari in zone appenniniche o difficilmente accessibili, dove i ladri possono agire indisturbati.