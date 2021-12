Pallavolo serie B m – Cordani: “Gabbiano, nessuno ti fa conti”

CERESE Il Gabbiano Top Team sabato è tornato al successo. Ha battuto in casa, e in scioltezza, il Grassobbio per 3-0, rimettendosi in carreggiata dopo la sconfitta a Monticelli d’Ongina contro la Canottieri, con cui si trova al comando a quota 20. Prossima sfida in calendario sabato a Bovezzo contro il Valtrompia di coach Peli, staccato di cinque lunghezze. Un cliente quindi ostico per la squadra di coach Simone Serafini. «Sabato contro il Grassobbio non abbiamo iniziato al meglio – spiega il martello Tommaso Cordani – Forse avevamo ancora da smaltire delle scorie dalla precedente gara in terra piacentina, ma una volta che siamo riusciti a smaltirle, nel primo set abbiamo ripreso a giocare come sappiamo, non abbiamo avuto più problemi e abbiamo vinto facilmente». Cordani contro il Grassobbio ha messo a segno 14 punti e vuole ripetersi anche nel prossimo match, in cui servirà tutta la sua esperienza: «Dopo le sfide con Dual Caselle e Canottieri Ongina siamo attesi da un’altra partita esterna molto tosta. Valtrompia sta facendo bene in campionato, è reduce da una sconfitta, vorrà riscattarsi, ma da parte nostra, dopo aver perso al tie-break contro veronesi e piacentini, vorremmo riuscire a chiudere con un successo pieno. Sappiamo che non è impresa facile perché la compagine bresciana ha un’ottima ossatura consolidata nel tempo, ma abbiamo il dovere di provare a vincere. Il nostro è un girone molto equilibrato con tante squadre racchiuse in pochi punti. Nessuno molla, nessuno concede nulla, nessuno ti fa sconti o regali. Bisogna essere dunque vigili e attenti in ogni partita che affrontiamo se vogliamo evitare spiacevoli sorprese».