Calcio dilettanti, il bilancio della 10ª giornata: Castiglione sulla retta via. Mamma che Asola

Mantova La decima giornata dei campionati dilettantistici è andata in archivio con il consueto carico di gioie e dolori per le squadre mantovane.

Eccellenza – Il Castiglione ha messo in saccoccia tre punti di platino grazie alla vittoria sul campo del Ciliverghe, firmata Campagnari, e mercoledì prossimo, l’1 dicembre, potrebbe raddoppiare difendendo il vantaggio di due reti nella prosecuzione del match col Carpenedolo sospeso domenica 14. In mezzo c’è la sfida al “Lusetti” contro il Rovato. La sensazione è che i Mastini abbiano finalmente imboccato la strada giusta e siano destinati ad tirarsi fuori dalle zone basse della classifica. L’ultima prestazione, in tal senso, fa davvero ben sperare. In casa Governolese, invece, piove sul bagnato. La sconfitta incassata a Martinengo, ottava in nove partite, è di quelle che ti segano le gambe. I Pirati hanno giocato alla pari col Forza e Costanza, a tratti anche meglio, sono andati sotto e poi in vantaggio. E quando il pareggio sembrava scritto e il punticino sul pulmann, è arrivato l’autogol di Bernardi a gelare i rossoblù. Che restano mestamente in fondo alla classifica e domani, con il morale sotto i tacchi, giocano il recupero al “Vicini” contro la capolista Lumezzane, tornata a correre con il 3-0 al Prevalle. Il pronostico è chiuso, ma come vedremo non esistono “missioni impossibili”.

Promozione – L’aggangio è perfetto perchè l’Asola ha vestito i panni di Tom Cruise e ha firmato l’impresa di giornata andando a vincere sul campo dell’Ospitaletto, che in campionato aveva sempre vinto e l’unica sconfitta l’aveva incassata ai rigori in Coppa Italia (dalla Castellana). E’ successo di tutto sul campo bresciano, con i biancorossi costretti tre volte a rimontare lo svantaggio e capaci perfino di piazzare la zampata vincente con Buonaiuto, che ha firmato una doppietta e i suoi primo gol stagionali prima di farsi espellere. L’altro eroe di giornata è stato Chitò (doppietta anche per lui), che ha però dovuto abbandonare il campo anzitempo per infortunio. Gioie e dolori, appunto. Del derby, pure questo pirotecnico e con coda polemica, diciamo meglio nell’articolo in alto. Resta da “sculacciare” la Castellana per come ha regalato la vittoria alla Pavonese nella partita che doveva proiettare i goffredesi nei piani alti della classifica.

1ª Categoria – Rigori segnati e rigori sbagliati, soprattutto parati, hanno caratterizzato la domenica delle mantovane. Hanno pareggiato tutte, tranne il Gonzaga, che ha sbancato Grumello. Con un rigore (di Rammairone) e un eurogol da 40 metri (Touray). Il Marmirolo rallenta: ha dominato la Verolese, ma pure rischiato grosso (Ginghina ha calciato fuori due volte lo stesso rigore). Pareggio a reti bianche a Porto (Giavara ha parato due penalty al Curtatone) e rocambolesco 2-2 tra Sere (doppio Omorogieva) e Sermide (due gol e un rigore calciato in cielo da Amarai), con fuochi d’artificio nel finale e locali ridotti in nove per i rossi a Granini e Cuttone. Tirata d’orecchi per il Viadana: vinceva 2-0 a Quattro Castella, ha perso 2-3.

Condensiamo nelle ultime righe le vicende di Seconda e Terza Categoria: Union Team e Soave viaggiano a gonfie vele con vantaggi rassicuranti. Domani ci sono sette recuperi. A Cremona rinasce la Rapid, anzi tutte e due, e vola alto il Casaloldo. Alla prossima!