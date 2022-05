Pallavolo serie B m – Viadana ci prova con il San Giustino ai play off

Viadana Play off anche per l’E‘più di Alberto Panciroli e Giordano Gualerzi, che ha chiuso al secondo posto la stagione regolare nel girone E. E stasera gioca a Mezzani contro l’Ermogroup San Giustino che ha dominato il girone F, reduce da sedici successi di fila (ore 18.30, arbitri Ancona di Bari e Marta Cavalera di Lecce). «Il mio personale augurio è che la squadra giochi bene – afferma il presidente Valeriano Rossi – Solo sabato scorso, dopo aver conquistato due set e il punto che ci serviva a Forlì, nello scontro diretto col Querzoli, abbiamo avuto la certezza di poter disputare i play off. Potevamo centrarli prima e dunque soffrire di meno. Domani (stasera, ndr) l’obiettivo è rendere vita dura alla compagine perugina che si annuncia competitiva. Non sarà facile, ma dobbiamo fare il possibile per tentare il colpo, considerato che in terra umbra sarà molto dura». L’altra semifinale stasera a Castelfranco di Sotto (ore 17.30) fra i pisani di Imballplast Arno, secondi nel girone F, e Stadium Mirandola, primo nel girone E. Le vincenti delle semifinali si contenderanno il salto in A3. Play out-Girone E: domani a Ravenna (ore 19) si affrontano Consar e Kerakoll Sassuolo dove milita l’ex Gabbiano Pedroni.