Denunciato 38enne per banconote false

MANTOVA Nella settimana in corso, la Polizia di Stato ha proseguito i controlli finalizzati a contrastare fenomeni di criminalità diffusa e degrado urbano.

Nel corso di queste attività operative di Polizia – realizzate con l’impiego di personale della Questura, del Reparto Prevenzione del Crimine della Polizia di Stato di Reggio Emilia, della Polizia Locale territoriale e della Polizia Stradale – sono stati effettuati controlli specifici nelle aree del centro cittadino di Mantova, nella prima periferia e nei Comuni limitrofi, con particolare attenzione ai quartieri Lunetta, Cittadella e Borgo Angeli, nonché in diverse aree dei comuni di Goito, Marmirolo e Roverbella.

Speciale attenzione è stata posta a tutte quelle zone ove solitamente si registra la presenza di soggetti dediti a furti in esercizi commerciali e su auto in sosta, così come a quelle segnalate per essere luogo di attività di spaccio di stupefacenti.

Nel corso dei servizi sono state identificate 458 persone, controllati 208 veicoli e sono state effettuate verifiche in 4 esercizi commerciali.

Gli Agenti della “Squadra Volante” hanno, inoltre, denunciato un 38enne, titolare di un “money transfer” cittadino per la spendita di banconote false ai danni di un cliente.

Sempre nel corso della settimana gli uomini della “Volante” hanno altresì denunciato un 45enne per i reati di percosse e minacce; costui, infatti, nel corso di una lite tra due operai di un cantiere in viale Risorgimento a Mantova, provocata da motivi di lavoro, prendeva a schiaffi e minacciava con un taglierino il suo contendente.

Le attività di controllo proseguiranno al fine di garantire il rispetto delle regole e che tutti siano posti nelle condizioni di svolgere le proprie attività quotidiane in piena sicurezza.