Calcio femminile – Oratorio Redondesco new entry in Promozione

Redondesco Lo avevamo preannunciato nelle scorse settimane, ora è ufficiale: l’Oratorio Redondesco sarà al via del prossimo campionato femminile di Promozione, diventando la seconda formazione mantovana “in categoria”, assieme al Mantova Women, iscritto all’Eccellenza. Il presidente sarà Luca Scaglioni, che racconta il progetto: arriviamo in Promozione con un progetto partito due anni fa, nei campionati amatoriali a 7 a Brescia. Abbiamo un serbatoio di 35/40 ragazze che ci permette di varare una rosa adeguata all’impegno. Gran parte sono giovanissime». Giocheranno anche le figlie di Scaglioni, Francesca e Chiara, che vantano delle esperienze nel Chievoverona Femminile. Il tecnico sarà Valerio Bizzi, allenatore di grande esperienza nel femminile, con Mantova e Governolese. Come il Redondesco “storico” le maglie della squadra saranno verde-nero, ma verrà utilizzata spesso una casacca gialloverde “stile Mantova”, per rimarcare i buoni rapporti col Chievo. Già fissate anche le prime tre amichevoli con Chievoverona a Mozzecane, Limidi e Modena.