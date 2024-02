Volley Serie D Crer femminile – Moglia più forte dell’emergenza

MOGLIA Pur rimaneggiato, il Renusi di Riccardo Ruina ha battuto 3-1 a Reggio Emilia l’Everton, fanalino nel girone B della Serie D femminile Crer. Tre punti che fanno morale e classifica, considerando che nel prossimo turno il sestetto della Bassa ospiterà il tosto e coriaceo Soliera, che si impose 3-2 all’andata. «Un avversario di ben altra caratura rispetto a quello incontrato nell’ultimo turno – avverte il dirigente Losi – . Con l’Everton avevamo disponibili solo sette atlete, alcune delle quali non avevano disputato una partita tutta intera. Ma sul campo, vista anche la consistenza dell’avversario, è stato perfetto il comportamento delle ragazze. Tutte hanno dato il massimo, giocando senza timori e senza farsi prendere dall’emozione, dimostrando una buona personalità. Per quanto riguarda Soliera, si tratta di una compagine molto quadrata. Il calendario ci riserva un impegno non facile che va affrontato con molta attenzione. Potremo contare su qualche rientro. Ma più di tutto conterà l’atteggiamento».

Rientrano Gualtieri e Sacchi.