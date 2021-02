Pallavolo serie B – Viadana, obiettivo riscatto. Gabbiano prenota il poker. Volta e Porto per i tre punti

MANTOVA Nel girone C1 della B, l’E’più Viadana conclude l’andata ospitando a Mezzani il Grassobbio di Carrara, che di recente si è rinforzato col centrale Ratti ed è reduce dal successo sull’Imecon Crema (ore 18.30, arbitri Alessandra Olive e Elisa Cristanini di Verona).

«Sul nostro cammino un’altra formazione bergamasca – afferma il centrale Alessandro Chiesa – dopo lo Scanzorosciate affrontato sabato scorso in trasferta, che ci ha piegato 3-0. Risultato bugiardo perchè se si guarda ai singoli set sono stati molto equilibrati: potevamo anche vincere il terzo se il primo arbitro non avesse adottato una decisione che ci ha sfavoriti. Obiettivo riscatto quindi contro il Grassobbio. Anche se qualche atleta è un po’ acciaccato, soprattutto i centrali, dobbiamo puntare a vincere». Incerto Colella; ancora assente Grassi. Mercoledì i rivieraschi iniziano il ritorno ospitando Crema.

Nel girone C2, il Gabbiano Top Team sfiderà a Cavaion i veronesi di Fin, forti dell’ex Modnicki (ore 20.30, arbitri Stefania Petrera di Bolzano e Pernpruner di Verona). Mercoledì i ragazzi di coach Gianantonio Guaresi iniziano il ritorno ricevendo il Caselle dell’ex Speringo, poi domenica recuperano in Trentino con l’Argentario: «Un impegno per volta – afferma Guaresi – Anche se non siamo abituati a giocare tre gare in una settimana, dobbiamo metterci del nostro. Dobbiamo fare il nostro dovere, continuare ad essere imbattuti e cercare di vincere le tre gare dando il massimo, a cominciare da Cavaion. Attenti a non sbagliare».

Nel girone C1 della B1, l’imbattuta capolista Nardi Volta va a Volano per affrontare le trentine di Parlantini, che devono anche recuperare col Porto: «Affrontiamo un avversario di spessore – afferma coach Solforati – Abbiamo sempre vinto e proveremo a continuare. Non è però facile dovendo confrontarci con un sestetto tecnicamente valido. Un impegno difficile prima del derby di mercoledì a Porto».

L’Euromontaggi di Biagio Marone sarà a Porto con l’Ata Trento di Mongera (ore 20.30, arbitri Fichera di Brescia e Denise Galletti di Catania). «Il successo di Modena sul Villa d’Oro ha inciso sul morale della squadra – osserva Marone – Vietato sottovalutare un sestetto giovane e forte di buone individualità. Dobbiamo vincere per essere carichi in vista dell’imminente derby col Volta».