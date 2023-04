Pallavolo serie B1 f – In palio punti d’oro per i play off: Porto-Volta, derby da scintille

Mantova Mancano tre turni al termine della stagione regolare. E nella B1 femminile stasera fari puntati a Porto Mantovano (ore 20.30, arbitri Marta Cavalera di Modena e Pentassuglia di Bologna). E’ tutto pronto per il derbissimo fra l’Euromontaggi di Cristina Guicciardi e la Nardi Volta di Fabio Tisci e Nedo Panizza. Un match con in palio punti d’oro per i play off. Volta è seconda in classifica, con soli quattro lunghezze sulle “cugine”, quarte, che possono ancora ambire al pass per la seconda fase (passano le prime tre). «Derby importante sia per riscattare la sconfitta dell’andata sia per le possibilità di accedere ai play off – afferma il ds del Porto Irene Michelini – Nonostante possiamo sentirci ampiamente appagati per i buoni risultati ottenuti sino ad oggi, puntiamo a fare sempre il massimo. Siamo ancora in gioco per accedere alla seconda fase, e quindi ci proviamo. Siamo consapevoli che Volta è un’ottima squadra, che non molla mai, ha ottime attaccanti e un gioco aggressivo. Proveremo a metterle in difficoltà e a fare punti. Le prossime gare ci vedranno affrontare compagini dell’alta classifica: sarà dunque un bel finale tutto da sudare». Replica Tisci: «Siamo attesi da un intenso finale di stagione, a cominciare dal derby col Porto. La posta in palio è alta. Il team di Guicciardi è solido e per vincere dovremo dare il massimo. La voglia di giocare è tanta, non solo perché è un derby, bensì per quello che possiamo regalarci. Visto che la squadra ha fatto tanto per essere ai vertici del girone».

A2 femminile – Leonardo Camarini anche nella prossima stagione sarà all’Itas Trentino in A2. Il marmirolese ha il ruolo di scout man e terzo allenatore. «Grande esperienza – afferma – Domani ospiteremo il Talmassons, nella gara di andata delle semifinali: se vinciamo due gare o l’eventuale bella ci ritroviamo in finale per l’A1».