Pallavolo serie B1 f – Porto conferma la centrale Guarnieri

PORTO MANTOVANO Dopo alcuni giorni di pausa, riprende la costruzione della squadra dell’Ngs Porto, che il prossimo anno parteciperà per la prima volta al campionato di serie B1 femminile.

Il sodalizio presieduto da Carmen Rossi aveva già confermato Fiorellini, Ghirardelli, Montagnani Oriente e Palumbo, mentre due nuovi acquisti erano stati ufficializzati, vale a dire l’opposto Giulia Brignole e la regista Michela Buiatti.

Nel frattempo Lisa Olioso ha raggiunto un accordo con Medole, Anna Conte si è accordata con una formazione milanese di B2 e le giovani Massaro e Gugolati sono andate in prestito a Rivalta (serie C). Ora la formazione portuense ufficializza un’altra conferma. Si tratta di Martina Guarnieri, centrale, classe 1997. La trattativa con la società che detiene il cartellino della giocatrice, il Volta, è stata molto lunga, ma alla fine un accordo è stato trovato, anche perchè la giocatrice è stata irremovibile nella sua volontà di rimanere a Porto. «Sono particolarmente felice di restare in questo club – dichiara la giocatrice – e di continuare il percorso intrapreso con un allenatore come Biagio Marone e con un gruppo affiatato e volenteroso. Veniamo da una stagione interrotta bruscamente ma che ci ha regalato davvero tanto e l’augurio che faccio alla mia squadra, allo staff tecnico e a tutta la società è quello di fare bene e toglierci tante soddisfazioni anche nella prossima stagione». Sarà un campionato tutto nuovo per il Porto, ma la società sta lavorando al meglio per costruire una rosa che possa farsi valere. (a.z.)