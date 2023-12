Gabbiano a San Lazzaro per brindare da imbattuto

MANTOVA Già campione d’inverno, il Gabbiano prova a collezionare la vittoria n. 12 in campionato e a salvare l’imbattibilità nella sua prima volta in A3. Un percorso finora molto positivo quando nella giornata di Santo Stefano, Gola e compagni saranno in campo a San Lazzaro di Savena contro la Geetit Bologna, fischio d’inizio alle ore 18. Sarà dunque un Natale di lavoro per la formazione di coach Serafini in vista dell’ultimo appuntamento di un 2023 da ricordare. Nella festa degli auguri, alle Raccorderie Metalliche, si sono rimarcati i valori di una squadra che sta davvero bruciando le tappe e ha dimostrato di reggere il confronto con tutte le formazioni del girone. Con un traguardo già raggiunto, la qualificazione alla Coppa Italia come prima della classifica contro la quarta, che si giocherà a Mantova il 10 gennaio. Con 32 punti contro i 27 di San Donà, i biancazzurri possono ancora allungare in caso di vittoria con la Geetit, perché i veneti osserveranno il loro turno di riposo. Sabato 30 poi inizia subito il ritorno e tocca ai virgiliani riposare. «Bologna è ottavo e affamato di punti – osserva il direttore sportivo Nicola Artoni – ma reduce dall’importante vittoria di Garlasco. Ed è anche squadra che può ambire a posizioni di classifica migliori, dopo il cambio di allenatore e qualche difficoltà. Attenzione alta dunque, e occhio all’opposto lituano Listankis. Ma affrontiamo la partita forti del primo posto e della consapevolezza dei nostri mezzi». Tutti disponibili i biancazzurri per coach Serafini, fatta eccezione del centrale Ferrari che dovrebbe rientrare nel 2024. In attesa di conoscere l’avversaria di Coppa Italia del prossimo 10 gennaio 2024 a Mantova: una tra Acqui Terme, Savigliano e Cus Cagliari.

Geetit Bologna: 1 Aprile, 2 Giampietri, 3 Serenari, 4 Omaggi, 5 Sitti, 6 Donati, 7 Baciocco, 9 Sacripanti, 10 Ronchi, 11 Brunetti (L), 12 Maletti, 16 Minelli, 17 Listanskis. All.: Guarnieri.

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Sergio Martini