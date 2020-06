Basket C Silver – San Pio X tessera il play Malagutti

MANTOVA Come avevamo anticipato, il playmaker virgiliano Leonardo Malagutti è il primo colpo in entrata del San Pio X. E’ reduce dall’esperienza maturata nella Virtus Lumezzane nel girone Est di C Gold (lo stesso della Sesa Sustinente). Verrà presentato lunedì (ore 11) all’Info Point Stings nella conferenza stampa presieduta dal diesse degli Stings Gabriele Casalvieri. Il suo arrivo nel team biancorosso sancisce in maniera inequivocabile la collaborazione ancora più stretta tra la Pallacanestro Mantovana e la società satellite San Pio X. A testimoniare questo, il fatto che l’assistant coach degli Stings, Matteo Cassinerio, sarà il capo allenatore del Progetto Academy San Pio X Mantova (C Silver e Under 18). Il supergruppo formato dai 2003/04/05 più promettenti del settore giovanile virgiliano sarà rinforzato per quel che concerne la C Silver da due conferme rispetto alla passata stagione: Matteo Steccanella e Simone Faccioli. Il colpo di mercato è senza dubbio Malagutti, giocatore cresciuto sì nel Quistello, ma che vanta un trascorso nel settore giovanile dei Crabs Rimini. In seguito, quattro stagioni in C Gold: Bancole, Piadena (due) e Scandiano (vittoria del campionato con in panchina la vecchia conoscenza biancorossa, Totò Tinti). Per Leonardo anche due esperienze importanti in serie B tra Scandiano e Desio. Poi, nelle ambiziose C Gold di Alessandria e Lumezzane. In quest’ultima esperienza, certamente il rammarico per non avere terminato la stagione, che vedeva la compagine bresciana come grande favorita al salto di categoria. San Pio X Mantova e Pallacanestro Mantovana inaugurano in questo modo l’Academy San Pio X. A Leonardo lo stimolante compito di condurre per mano i giovani virgiliani, per farli maturare in un campionato competitivo com’è la C Silver lombarda. Questo progetto corre parallelo rispetto all’altra Academy Stings, a Sustinente. I “falchi” parteciperanno al campionato di C Gold lombardo coi giovani del territorio (2001/02/03), rinforzati dagli importanti innesti under collegati all’A2 degli Stings. Malagutti era stato contattato dalla Negrini, ma ha deciso di giocare con il San Pio X; a Lumezzane volevano tenerlo, ma per impegni di studio ha voluto avvicinarsi a casa: una partenza a malincuore per la Virtus.

Ritornando al Quistello, dopo Gianluca Colla approdato al Montecchio (C Gold Crer), lascia anche il playmaker Matteo Salzano, destinazione Guastalla.

Alessandro Tosi (2001) dello Junior Curtatone dovrebbe rinforzare il roster della Sesa.

Asola ha raggiunto l’accordo con Michele Zorat (2001, play-guardia): ora deve trovare quello col Prevalle, da dove ha già preso Davide Faini.