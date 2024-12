Scabbia alle elementari di Gonzaga: Ats dispone la sorveglianza

GONZAGA – L’Ats della Val Padana ha segnalato la presenza di un caso di Scabbia all’interno della scuola elementare Don Milani di Gonzaga. Nella giornata di ieri è infatti pervenuta alla direzione scolastica delle elementari l’avviso informativo da parte degli organi di Ats, nel quale si chiede alla scuola di collaborare per «Rilevare l’eventuale insorgenza di una sintomatologia riferibile alla malattia in oggetto». Disposta pertanto la sorveglianza sanitaria sui contatti per 60 giorni. La trasmissione della Scabbia avviene mediante stretto contatto personale, cute con cute, ed è comunque più frequente in ambito familiare che in quello scolastico, proprio per lo stretto contatto personale e continuativo. Tale sintomatologia consiste principalmente nella comparsa di eruzioni cutanee e prurito soprattutto notturno. Gli organi di Ats consigliano ai genitori di rivolgersi al proprio medico curante in caso di sospetto di patologia.