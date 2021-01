Pallavolo serie B1 f – Porto, tesserata la giovane regista Emma Binacchi

PORTO M. La giovanissima Emma Binacchi è una nuova palleggiatrice dell’Euromontaggi Porto. Reggiana, classe 2003, la scorsa stagione in forza al Viadana di coach Davide Malavasi, impegnato nella serie C lombarda, è una soluzione di mercato che trova pienamente d’accordo il tecnico Biagio Marone.

Emma Binacchi sarà la vice di Giulia Oriente, sulla quale il coach bolognese fa pieno affidamento: l’arrivo dell’ex Viadana compensa la partenza, dopo solo pochi mesi di militanza in quel di Porto, di Michela Buiatti, proveniente dal Noventa Vicentina, che ha dovuto lasciare per problemi di lavoro. La preparazione della squadra intanto prosegue secondo il programma prefissato. E’ rientrata in gruppo anche la centrale Simona Galiero, che aveva passato le festività in famiglia a Napoli. Dopo l’allenamento congiunto di domenica scorsa a Porto col Clai Imola, anch’esso team di B1, vinto per 3-2 dall’Euromontaggi, domani nuovo test interno (ore 17) contro l’Esperia Cremona dell’ex Volta Valeria Magri e forte delle ex Volta Francesca Fiore ed Erika Pionelli . Poi martedì nuovo allenamento congiunto a Ostiano contro le cremonesi degli ex collinari Federico Bonini e Alberto Leali.