Bici, natura, paesaggio: pronto il bike park di Volta Mantovana

VOLTA MANTOVANA – Dopo l’installazione della segnaletica con le norme di utilizzo e l’emissione del certificato di regolare esecuzione, è formalmente conclusa la realizzazione della pump truck e dei percorsi del bike park.

Nell’attuale contesto il parco è aperto ma l’utilizzo è comunque soggetto, come per tutte le altre aree verdi, al rispetto delle norme sanitarie anti Covid, tanto che il Comune spiega come l’inaugurazione e le iniziative di promozione connesse sono rimandate alla prossima primavera o comunque a quando ve ne sarà la possibilità.

L’opera, del costo di 135mila euro, è stata cofinanziata dal Gal Garda e Colli Mantovani per circa 100mila euro con l’obiettivo di avviare la creazione di un distretto del cicloturismo nel territorio collinare.

I lavori sono stati realizzati da un’azienda del Trentino specializzata in tale tipologia di strutture. Quello appena realizzato a Volta Mantovana è il primo impianto dell’Alto Mantovano e dell’intera provincia (di questo livello) e si trova sul lato destro della ciclabile che collega il capoluogo, attraversando il nuovo parco Cantarana in fase di realizzazione, con la Ciclovia del Sole in località Vecchio Mulino.

Sul lato sinistro sarà invece un impresa sociale che ha vinto il relativo bando ad attrezzare l’area con un chiosco ed i servizi per i cicloamotori, i bambini, le famiglie ed anche i camperisti dell’area che verrà attrezzata nelle vicinanze.

Un’opera voluta dal Comune che dunque consentirà di godere della mobilità sostenibile, della natura e avrà anche risvolti in ambito turistico.