Pallavolo serie B1 f – Volta, la centrale Neriotti è il primo colpo. Porto, due acquisti

MANTOVA Primo acquisto per la Nardi Volta. Dal Cerignola giunge la centrale Camilla Neriotti, classe 1994, nativa di Moncalieri. Il suo arrivo alla corte del neo coach Marco Breviglieri e del confermato Leonardo Camarini compensa in parte le partenze per la Lpm Bam Mondovì (A2) di Sofia Ferrarini e Mila Montani.

Camilla Neriotti dopo aver militato nel Carol’s Chieri (giovanili e B2), ha giocato nel Chieri in B1 dopo ha maturato esperienze a Forlì (A1), Aversa (A2), Olimpia Ravenna (B1) e Teodora Ravenna (A2). Nelle ultime tre stagioni ha giocato nel Flv Cerignola in B1 allenato dal ferrarese Marco Breviglieri che ha caldeggiato il suo trasferimento alla Nardi dove sono già state confermate il martello Chiara Boninsegna e il libero Veronica Di Nucci. Ricordiamo che anche Cerignola come Volta ha disputato la finale nazionale dei play off di B1: le foggiane hanno ceduto al Trecate, che poi ha ceduto il titolo di A2 alle frusinati del Sant’Elia Fiumerapido. «Sono molto contenta e motivata per questa nuova stagione, ma soprattutto emozionata perché per me è tutto nuovo – afferma Camilla Neriotti – Ringrazio la società e Marco Breviglieri, con il quale ho sempre lavorato con piacere ed entusiasmo, di avermi dato fiducia. Non vedo l’ora di cominciare e conoscere tutti voi. Spero in una bella stagione, un bel gruppo e tanto tifo da chi ci segue. Forza Volta!».

Dal Volta al Porto. Qui da segnalare la partenza di Micole Maghenzani, che tanto bene aveva fatto a Porto Mantovano dopo la esperienza di Ostiano. La società augura le migliori fortune all’atleta. Due sono i volti nuovi oltre alle già anninciate Mazzarini, Poggi e Collet. Il primo è l’attaccante di banda Sofia Dall’Orso. Classe 2002, di Busto Arsizio, 178 cm, è cresciuta nelle giovanili del Focol Legnano dove ha fatto tutta la trafila arrivando alla serie C. Dopo Legnano si è trasferita a Gorla (Va) dove ha disputato ancora giovanili ma anche B2. Indi si è trasferita alla Futura Giovani di Busto Arsizio, ancora con l’Under 18 e la serie C e nella ultima stagione ha giocato a Jesolo la serie B2 e il campionato under 19. «Ho scelto Porto colpita dalla serietà e dalla cura dei dettagli della società – dichiara Dall’Orso – Mi sono piaciuti l’attenzione e la determinazione dell’allenatore (Marone, ndr) e anche l’ambiente, tutti mi hanno accolto molto bene. Questa per me è una grande esperienza sia a livello sportivo che a livello umano: non ho mai affrontato una B! Si alza la asticella e non vedo l’ora di mettermi al lavoro e dare il mio contributo». Altro volto nuovo e giovane: Sofia Marcelletti. Regista, anconetana classe 2003 e 174 cm. Marcelletti è cresciuta nel Conero Planet Volley (An) e successivamente nella Lardini Filottrano (An), quindi a Collemarino (An). Nella stagione 2018-2019 ha disputato la B1 alla Conero Planet, per poi trasferirsi alla Neruda Bolzano dove ha disputato la serie B2 e lo scorso anno a Jesolo in B2 (con Dall’Orso). A livello giovanile con le società marchigiane ha raggiunto le finali nazionali Under 14, Under 16 e Under 18. «Sono contenta di fare parte di questa società – dichiara Marcelletti – Sono rimasta piacevolmente sorpresa dall’organizzazione e da coach Marone, che mi ha fatto un’ottima impressione. Mi auguro di riuscire a crescere tecnicamente e di poter dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare».