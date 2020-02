Basket C Silver – Viadana favorito a Bergamo, San Pio X sogna l’exploit a Ospitaletto. Sabato il derby Asola-Quistello

Mantova Almac Viadana e Progesa San Pio X scendono in campo stasera per giocare i rispettivi incontri della quinta di ritorno della C Silver. Il Viadana di Dennis Tellini, reduce da due sconfitte al supplementare contro Ome e Bottanuco, va a Bergamo per sfidare la Blu Orobica, staccata di otto punti (ore 21.15, arbitri Monti di Capriate e Abdullaye di Brescia). «Squadra giovane, che ci darà filo da torcere – avverte il presidente Massimo Pizzetti – perdere due gare all’overtime non è bello, cercheremo dunque di riscattarci tornando alla vittoria». Rientra dalla Ju.Vi. Cremona Filippo Orlandelli.

La Progesa gioca a OspitaIetto (ore 21, Di Giuseppe di Carugate e Bellito di Milano) contro la prima della classe, che arriva dall’imprevisto passo falso contro la Virtus Brescia che le è costato l’aggancio in vetta del Persico Seriana. «Sarà dura – afferma coach Paolo Zecchini – mi aspetto un avversario che vorrà prontamente reagire e vincere a tutti i costi. Ma questo potrebbe anche giocargli un brutto scherzo». Assenti, tra i cittadini, Martinotti e Spagnolo.

Domani a Casalmoro (ore 20.45 Rossetti di Almè e Ubbiali di Verdello) andrà in scena il derby fra Lions e Negrini Quistello: all’andata vinsero gli asolani di un punto (77-76), ma in classifica sta meglio la Negrini. «Mercoledì avevamo in mano la vittoria nel recupero con l’Ome, invece abbiamo perso nell’ultimo quarto – ricorda il dirigente asolano Claudio Cremoni – bisogna affrontare questa sfida con la stessa grinta». «Brucia ancora la sconfitta dell’andata – replica, da casa Quistello, coach Marco Gabrielli – cercheremo di riscattarci». Lions con il dubbio Pezzali, Negrini senza Zucchi.

Curtatone-Verolanuova è stata rinviata al 10 marzo su richiesta dei mantovani.

20ª GIORNATA

VENERDI’

Blu Orobica-Viadana 21.15

Bottanuco-Virtus Gorle 21.15

Casalmaggiore-Dalmine 21.15

Ospitaletto-San Pio X 21.00

Virtus Brescia-Manerbio 20.30

SABATO

Lions Chiese-Quistello 20.45

Ome-Seriana 18.00

10 MARZO

Curtatone-Verolanuova 21.00

CLASSIFICA Seriana 34, Ospitaletto 34, Viadana 24, Ome 24, Quistello 22, Casalmaggiore 20, Curtatone 20, Bottanuco 18, Manerbio 18, Lions Asola 18, San Pio X 16, Virtus Brescia 16, Blu Orobica 16, Verolanuova 12, Virtus Gorle 10, Cral Dalmine 0