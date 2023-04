Tennis Giovani – Impresa Mantova nella Coppa delle Province 2023

Mantova Mantova da urlo nella Coppa delle Province 2023: dopo un cammino trionfale, ieri ha conquistato uno storico pass alla fase di Macro Area. Traguardo fantastico per il team virgiliano, ma riavvolgiamo il nastro e riviviamo dall’inizio la splendida cavalcata virgiliana.

La Coppa si svolge da 18 edizioni a livello regionale tramite gironi con tutte le province coinvolte. Si passa poi alla Fase Regionale a tabellone che qualifica alla fase di Macro Area e successivamente a quella Nazionale. Le gare tra province si svolgono mediante nove incontri di categoria U10, U9 e U8 maschili e femminili di singolare e doppio. La Rappresentativa mantovana era inserita nel girone 3 Lombardia con Milano A, Bergamo e Varese. Il raggruppamento era il più ostico di tutti, vista la presenza di due “squadroni” come Milano A e Bergamo. All’esordio domenica 26 febbraio Mantova ha ospitato Varese alla Canottieri Mincio, partendo subito con una netta vittoria per 8-1. Tutti i ragazzi convocati nella selezione virgiliana hanno dimostrato fin da subito il loro valore. La seconda giornata è stata quella decisiva. Domenica 5 marzo al Tennis Club Goito è arrivata Milano A (la suddivisione tra A e B non è geografica ma qualitativa), vero e proprio spauracchio della manifestazione, che alla prima giornata aveva perso a sorpresa di misura con Bergamo. I milanesi si sono quindi presentati a Goito con l’obbligo di vincere per evitare una clamorosa e inedita eliminazione ai gironi, mentre Mantova cercava la qualificazione al Tabellone Regionale che mancava dal 2015. La gara è stata equilibratissima e giocata punto a punto, con la conclusione al cardiopalma al doppio femminile decisivo: vittoria per 5-4 e qualificazione al Tabellone Regionale per i virgiliani, che hanno condannato i meneghini alla prima eliminazione ai gironi in 18 edizioni di Coppa delle Province. Inoltre è stata la prima volta che la Rappresentativa di Mantova ha superato Milano A in Coppa delle Province: impresa storica numero 1. Nella terza giornata trasferta al Tc Ranica (Bg) per affrontare Bergamo, in un confronto con entrambe le squadre qualificate. Ma le motivazioni non mancavano visto che la squadra vincitrice sarebbe passata come prima del girone, potendo giocare così in casa il turno di tabellone. Come da pronostico la sfida è stata equilibrata, ma i virgiliani hanno prevalso sui forti orobici in trasferta col punteggio di 6-3 vincendo così il Girone 3. Per la prima volta Mantova ha vinto il proprio raggruppamento: impresa storica numero 2. E arriviamo così a domenica scorsa, giornata in cui si disputava il turno di qualificazione alla fase di Macro Area Lombardia-Piemonte-Liguria-Valle d’Aosta in cui Mantova affrontava Milano B. Il Tennis Club Mantova ha reso disponibile in maniera impeccabile la sua struttura per permettere ai virgiliani di completare l’opera e raggiungere l’obbiettivo prefissato.

Sul campo non c’è stata storia e Milano B (già battuta sia nel 2021 sia nel 2022) è stata sconfitta 8-1. Con questo successo Mantova si è qualificata per la prima volta alla fase di Macro Area che si svolgerà tra fine maggio e inizio giugno: impresa storica numero 3. «Come avevo dichiarato prima dell’inizio della manifestazione – afferma Riccardo Zenari, fiduciario provinciale Fitp – dopo due anni di rodaggio con ottime prestazioni nei raggruppamenti, quest’anno era giunto il momento di superare finalmente il girone. Non pensavo che lo avremmo dominato e mai avrei pensato possibile la qualificazione alla fase successiva. Il risultato parziale è stato quindi di altissimo profilo e ha soddisfatto oltremodo le mie attese e quelle di tutto lo staff sotto tutti i punti di vista: comportamento dei giocatori in campo e fuori, creazione di uno spirito di squadra, livello di gioco dei ragazzi, lavoro in team dei tecnici coinvolti, condivisione coi dirigenti e supporto dei genitori. In qualità di capitano desidero ringraziare il co-capitano Guido Calciolari (maestro Nazionale – TC Quistello) e i collaboratori Fabio Bonaccorsi (maestro nazionale – Viadana Tennis Academy) e Alice Veronesi (preparatrice atletica – Tc Quistello) che hanno messo a disposizione le loro competenze per i ragazzi della selezione mantovana». Ecco i protagonisti di questo incredibile risultato e percorso formativo.

Convocati Rappresentativa di Mantova 2023: Under 10 femminile: Francesca Branchini (Canottieri Mincio), Margherita Pasetto (Tc Mantova), Ginevra Vaccari (Tc Quistello). Under 10 maschile: Lorenzo Emanuel Burato (Tc Guidizzolo), Mattia Fontanesi (Canottieri Mincio), Pietro Lucca (Tc Roverbella), Matteo Sanfelici (Tc Roverbella). Under 9 femminile: Camilla Pinza (Mutti & Bartolucci), Matilde Sacchi (Tc Mantova). Under 9 Maschile: Samuele Ancellotti (Ct San Giorgio), Andrea Berlanda (Tc Guidizzolo), Leonardo Scardeoni (Tc Goito). Under 8 Femminile: Beatrice Dall’Acqua (Viadana Tennis Academy). Under 8 Maschile: Mattia Apicella (Tc Mantova), Nicolò Mauroner (Canottieri Mincio), Mirko Zangrossi (Mutti & Bartolucci).