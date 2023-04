Calcio dilettanti – Nicolini: “Suzzara, due derby da non fallire”. Società, tutto in stand by

Suzzara La pesante sconfitta sul campo della capolista Pavonese non ha cambiato certo le sorti della stagione del Suzzara, che resta sempre ad un punto dalla Voluntas e a due ipotetici dalla salvezza diretta. Con quattro partite da disputare, di cui tre in casa, l’impresa non è affatto impossibile.

«La gara con la Pavonese era assolutamente proibitiva – afferma il vicepresidente Glauco Nicolini – e perderla era sicuramente da mettere in preventivo. I ragazzi sono riusciti a tenere bene il campo per un’ora. I due derby consecutivi contro Governolese e Marmirolo, che ci aspettano dopo la sosta pasquale, saranno cruciali per la nostra corsa. Poi le sfide con le bresciane Ome (in trasferta) e Lodrino (in casa). Dobbiamo capitalizzare al massimo le sfide all’Allodi e sperare nel raggiungimento dei play out. Mister Artoni è riuscito a risollevare il rendimento della squadra nelle ultime partite, ora prepariamo le prossime sfide». La categoria sarà importante per il futuro: «E’ chiaro che in base alla serie di appartenenza verranno stilati i programmi. Da parte nostra porte aperte a chi vorrà dare una mano, ma ancora oggi non ci sono state trattative concrete». Il vicepresidente si riferisce alle varie voci che si sono susseguite in queste settimane, e che riproponiamo: dalla più accreditata, col possibile ritorno in dirigenza di Luigi Moretti, alla possibilità di un’unione d’intenti con il Campagnola (giocando in Promozione emiliana), ipotesi meno probabile. In mezzo a tutte queste indiscrezioni c’è una categoria da salvare, anzi due, visto che nemmeno la Juniores Regionale è ancora al sicuro.