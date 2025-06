Pallavolo serie D m – Castiglione promosso in C. Valdo: “I ragazzi hanno fatto un’impresa”

Castiglione d/S Grande festa in casa Castiglione per la storica promozione in Serie C. Il giovane sestetto guidato da Enzo Valdo ha raggiunto questo fantastico traguardo domenica sera davanti al pubblico di casa, al termine di una gara emozionante, culminata con la vittoria al golden set contro il Massimiliano Kolbe Legnano. All’andata, la formazione legnanese si era imposta per 3-0, mettendo apparentemente in discesa la qualificazione. Ma al ritorno il Castiglione ha mostrato carattere, cuore e qualità: i ragazzi di Valdo hanno pareggiato i conti vincendo con autorevolezza i primi tre set (25-18, 25-15, 25-20), trascinando così la sfida al golden set. Nel momento decisivo, i biancoblù hanno mantenuto i nervi saldi e, nonostante qualche brivido nel finale, si sono imposti per 16-14, conquistando la meritata promozione in Serie C. Un risultato che corona una stagione da protagonisti, chiusa al secondo posto nel girone A alle spalle dell’Esse Elle Casalmaggiore di Piermario Nibbio, già promossa al termine della regular season con nove punti di vantaggio proprio sul Castiglione. «Abbiamo compiuto un’impresa, ribaltando il risultato dell’andata e giocando una grandissima partita – ha dichiarato un entusiasta Enzo Valdo – Abbiamo dominato i tre parziali iniziali e, pur rischiando qualcosa nel finale del golden set, siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Dopo diversi anni, torniamo a disputare la Serie C. È una soddisfazione enorme».

I protagonisti della promozione: Lorenzo Mario Niccolò, Diego Bussolari, Judge Charles Ajayi, Nicolò Valdo, Andrea Sulfaro, Andrea Mazzola, Filippo Bellini, Federico Togni, Giovanni Chiarini, Thomas Bottardi, Matteo Rossetti, Francesco Destro, Leonardo Finetto, Matteo Odinelli e Giovanni Cagioni.