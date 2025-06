Mtb – La selezione provinciale chiude ottava la finale regionale del Trofeo Coni

Mantova Prima uscita stagionale per la selezione provinciale Fci del settore mountain bike e subito un risultato di rilievo nella finale regionale lombarda del Trofeo Coni, andata in scena ieri a Brembate (Bg). Gli undici giovanissimi convocati per l’occasione dal responsabile del settore fuoristrada Stefano Lodi Rizzini – affiancato da Jonata Soriani e Diego Buttani – si sono messi in luce nella specialità del Team Relay, gara a squadre tra le più spettacolari e coinvolgenti dell’intero programma, che richiede non solo forza e tecnica, ma anche strategia, sintonia tra i compagni e grande capacità di adattamento. Alla prova, che ha visto al via ben 24 formazioni in rappresentanza dei vari comitati provinciali lombardi, i baby biancorossi, in rappresentanza di società come Sporteven, Mtb Novagli e Chero Piping Team Sfrenati, hanno centrato un ottimo 8° posto. I ragazzi mantovani hanno saputo affrontare con determinazione e impegno ogni frazione di gara, dimostrando notevoli doti di tenacia e collaborazione, nonostante per molti di loro si trattasse della prima esperienza in un contesto agonistico di questo livello. Il risultato finale rappresenta un segnale incoraggiante non solo per gli atleti coinvolti, ma anche per l’intero movimento ciclistico giovanile mantovano, che conferma la bontà del lavoro svolto sul territorio in termini di promozione, formazione e crescita. Un debutto più che positivo che fa ben sperare in vista delle prossime uscite, con l’obiettivo di continuare a crescere divertendosi, nel solco di una tradizione che guarda al futuro con entusiasmo. (bio)