Pattinaggio artistico – San Lazzaro, Castellana e Castello Roller in evidenza

SALSOMAGGIORE Lo scorso weekend si è svolto a Salsomaggiore Terme, in provincia di Parma, il Campionato Regionale di Gruppi Spettacolo. I gruppi mantovani, come sempre, hanno portato a casa dei risultati più che soddisfacenti. Nella categoria Piccoli Gruppi, la squadra Blue Team della San Lazzaro si è aggiudicata con il disco “Il Buco Nero” la medaglia d’argento. Nei Quartetti, vari sono stati i risultati della Castellana pattinaggio: negli Junior quarto posto con il disco “I ladri”; nei Cadetti quinto posto con “Barbie Girl” e ottavo con “Nuvole bianche”; nella Div. Nazionale quarto posto con “La migrazione degli uccelli” e undicesimo con “A message in a bottle”. Altro buon risultato, sempre per la Castellana, nei Piccoli Gruppi Div. Nazionale: quarto posto con il disco di gara “La giostra dei cavalli”.

Per la specialità Gruppo Sincronizzato, nella categoria Junior, un buon secondo posto per il Blue Team con l’esibizione “Spectrum”. Nei Senior un ottimo terzo posto per il Castello Roller Sincro alla prima esperienza nella massima categoria con il nuovo disco “Sogno d’Irlanda”.

Il prossimo appuntamento sarà a Conegliano dal 19 al 22 marzo. In bocca al lupo a tutti i partecipanti.