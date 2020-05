Playstation torneo eSerieD – Il Mantova chiude settimo. Ai play off c’è il Taranto

MANTOVA Si è conclusa con un’ininfluente sconfitta la regular season del Mantova nel campionato eSerieD. La playstation biancorossa è stata battuta 3-0 dalla Torres che, proprio in virtù di questo successo, si è aggiudicata il Round 1 del torneo. Per il Mantova, come dicevamo, una sconfitta ininfluente, visto che Anastasia e compagni si erano già garantiti la qualificazione ai play off. Nè potevano sperare in un piazzamento migliore del settimo posto, a quota 31 punti frutto di 9 vittorie e 4 pareggi in 19 match. Un buon bottino, raccolto grazie all’abilità dei cinque componenti del team: D’Iglio, Cerani, Falcone e Scotto (Simone, fratello di Gigi), oltre al già citato Anastasia.

Oggi (29 maggio) scattano i play off. Il Mantova affronterà il Taranto, sesta classificata con 37 punti. Chi vince affronterà nel secondo turno la vincente di Turris-Recanate. In campionato prevalsero i pugliesi 3-1.

Le prime due (Torres e Palermo) sono qualificate di diritto alla Final Eight nazionale; i play off mettono in palio altri due posti.