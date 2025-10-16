Powerchair Football – Macron Warriors sconfitti all’esordio dai Thunder Roma

SABBIONETA I Macron Warriors Sabbioneta ci hanno messo tutto l’impegno e la grinta possibile, ma nulla hanno potuto contro i forti Thunder Roma che si sono aggiudicati per 5-0 la prima gara del campionato di powerchair football. La giovane formazione mantovana ha lottato su ogni palla con grande grinta, ma la squadra romana ha messo in campo la propria esperienza e determinazione lasciando poco spazio ai tentativi offensivi dei rossoblù, tra le cui fila ha esordito anche Iljaz Jusic, capitano della nazionale austriaca, arrivato solo due giorni prima in Italia. Una prova che, nonostante il risultato, rappresenta un ennesimo step nel percorso di crescita per una squadra rinnovata e ringiovanita. Ma intensità e grinta non sono mancate. Ora si torna in palestra per lavorare e preparare il prossimo impegno che vedrà i guerrieri rossoblù giocare ben due match nello stesso giorno. Il prossimo 8 novembre due sfide in programma: al mattino con l’Albalonga, nel pomeriggio il ritorno proprio contro i Thunder. «È stata una gara complessa, sapevamo che i nostri avversari erano molto forti – ha dichiarato coach Fabio Merlino -. Siamo un gruppo molto giovane che ha cercato di dare il massimo. Si sono viste cose buone. Sicuramente dovremo lavorare tanto, ma le basi per la crescita ci sono. Speravamo di fare meglio soprattutto come risultato, ma la strada è lunga, il campionato è appena iniziato e la voglia di questi ragazzi di voler continuare a crescere è evidente ed è la cosa più importante. Perciò andiamo avanti e lavoriamo duro». «Il risultato è un po’ pesante, ma sapevamo della forza dei nostri avversari – ha commentato Yousseff Alì giocatore dei Warriors e della Nazionale – I ragazzi hanno dato il massimo e tutti sono entrati in campo con la giusta grinta. Il gruppo è nuovo quindi bisogna lavorare per crescere. Pensiamo alla prossima partita».