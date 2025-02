Powerchair Football Serie A – Macron Warriors ok a Treviso. Domenica gran finale contro Venezia

SABBIONETA L’obiettivo della trasferta a Treviso era la vittoria e i Macron Warriors Sabbioneta sono tornati dal Veneto con tre punti importanti grazie al successo per 2-0 sui padroni di casa dei Bulls Treviso. I ragazzi di Liccardo e Candi ottengono una meritata vittoria dopo una gara giocata bene da entrambe le parti, molto combattuta ed equilibrata fino alla prima rete arrivata nella ripresa quando i Warriors sono riusciti a creare diverse occasioni da gol. La spinta rossoblù si concretizza con la rete di Ion Jignea. Treviso non ci sta e spinge per trovare il pareggio che sfiora nei minuti finali, ma proprio sull’azione dei padroni di casa, i Macron Warriors sfruttano il ribaltamento di fronte portandosi davanti alla porta dei Bulls e chiudono il match grazie alla rete di Tommaso Candi.

Un successo importante perché incrementa il punteggio in classifica del club mantovano che è atteso, domenica prossima, dall’impegnativa sfida casalinga contro i Campioni d’Italia del Venezia FC. Si tratta dell’ultimo match della stagione regolare e, sempre con un unico risultato a disposizione, lascia ancora aperta la speranza di poter proseguire verso le finali scudetto di Lignano Sabbiadoro.

«Ci eravamo detti di dover affrontare questo match con grande concentrazione per poter ottenere il massimo – ha commentato a fine gara Mattia Candi, coach dei Macron Warriors -. Così è stato grazie all’impegno dimostrato da tutta la squadra che ha saputo creare gioco e gestire con grande attenzione la reazione dei Bulls Treviso, squadra con la quale sia all’andata che al ritorno abbiamo dato vita ad un confronto equilibrato e ben giocato da entrambe le parti. Ora ci resta l’ultima partita contro la squadra sicuramente più forte del campionato, ma sappiamo quanto valiamo e se giochiamo con il giusto spirito di squadra possiamo ottenere grandi cose. Ci aspettiamo il solito grande, appassionato sostegno dei nostri tifosi che sono, da sempre, l’uomo in più della nostra squadra».

Alla fine di questa settimana, domenica 2 marzo, i Macron Warriors Sabbioneta ospiteranno dunque al Palazzetto di Sabbioneta i campioni d’Italia del Venezia FC. Una sfida imperdibile come chiusura di stagione.