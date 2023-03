Volley Serie B1 femminile – Il ds Michelini: “Porto a testa alta verso il rush finale”

PORTO MANTOVANO La battuta d’arresto per 3-0, incassata sabato sera a San Donà di Piave contro Cortina Express Imoco Pool Volley, ha fatto perdere il secondo posto nel girone C della B1 femminile all’Euromontaggi Porto. Una sconfitta pesante e per certi versi inattesa, quella subìta dalle ragazze di Cristina Guicciardi e Marco Bertolasi, a tutto vantaggio di Rothoblass Volano e Vivigas Arena Castel d’Azzano, che hanno sorpassato in classifica le portuensi.

Ci sarà modo di riflettere su quanto accaduto, perchè sabato prossimo il sestetto della presidentessa Carmen Rossi osserverà il suo turno di riposo. Il ritorno in campo è fissato per sabato 25 marzo in Friuli, con l’Euromontaggi ospite del Blu Team Pavia di Udine. Dunque un altro avversario di bassa classifica (le friulane sono quartultime), che oltretutto sarà impegnato sabato prossimo a Volta contro la Nardi.

«Sapevamo in partenza che davanti al proprio pubblico le giovani di Cortina Express sarebbero state molto ostiche – afferma il diesse Irene Michelini – . La nostra è stata una prestazione sottotono, loro invece hanno giocato alla grande. Il loro opposto, per dire, era in serata di vena, tanto che ha messo a segno ben 26 punti». Secondo la Michelini, quanto accaduto sabato sera dimostra ancora una volta la difficoltà del girone: «È così – spiega – . Facciamo parte di un girone davvero molto strano, nel quale i risultati non sono mai scontati. Bisogna essere in grado di guadagnarsi il set, lottando fino all’ultima palla». Per quanto riguarda le prossime partite, la ds dell’Euromontaggi predica calma: «Dobbiamo avvicinarci a queste gare con la testa alta. Aver perso la seconda posizione non ci cambia gli equilibri per un motivo molto semplice: il nostro obiettivo per questa stagione è sempre la salvezza. Non abbiamo mai cambiato idea su questo. Poi, se arriva qualcosa in più, è tanto di guadagnato che saremo ben lieti di prenderci».