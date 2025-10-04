Powerchair Hockey serie A1 – I Macron Warriors Sabbioneta debuttano in trasferta a Udine contro i neopromossi Madracs

Sabbioneta Il campionato di serie A1 di powerchair hockey 2025-2026 finalmente prende il via. I Macron Warriors Sabbioneta puntano molto in alto e il loro percorso parte da Udine, dove saranno impegnati, nella prima giornata, contro i Madracs Udine, formazione che nello scorso mese di maggio ha ottenuto la promozione nella massima serie. Le due squadre si sono affrontate nelle fasi finali della Coppa Italia, con i guerrieri rossoblù che si sono imposti 17-8. Coach Fabio Merlino non avrà a disposizione Ilaria Di Ruzza che deve scontare un turno di squalifica, ma potrà contare sul resto della rosa che quest’anno si è ulteriormente rinforzata con l’arrivo in rossoblù di Davide Sciuva che accresce il potenziale offensivo del club mantovano, vice-Campione d’Italia. Il match di Udine rappresenta un test importante per il club lombardo che vuole essere protagonista di questa stagione nella quale il campionato si gioca a girone unico e dove la classifica finale sarà determinante per la disputa della sfida scudetto. Coach Merlino ha convocato i seguenti giocatori: Rigato, Ferrari, Masi, Alì, Sciuva, Jignea (cap.), Federigi, Liccardo, Catania (in foto), Camponesco. «Ogni esordio di stagione è sempre delicato e la tensione è palpabile – afferma coach Merlino – ma siamo molto concentrati sui nostri obiettivi. Incontreremo un club che ha dimostrato, sia nelle finali per salire in A1 che durante la Coppa Italia, di essere una formazione non facile da battere e che gioca un ottimo hockey. Noi siamo consapevoli della nostra forza e scenderemo in campo con la solita grinta e determinazione che da sempre è il marchio di fabbrica dei Macron Warriors. Voglio vedere dal primo minuto un giusto approccio alla gara e gli automatismi di gioco che ci contraddistinguono».