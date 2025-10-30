Powerchair Sports – Merlino ha illustrato alla Camera il progetto Warriors Sabbioneta

Roma I Macron Warriors Sabbioneta, la loro storia e il loro progetto sportivo sono stati tra i protagonisti, insieme ai powerchair sports, del convegno “Un patto per la persona” che si è svolto lunedì scorso a Roma nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari alla Camera dei Deputati. Fabio Merlino, presidente del club mantovano, è stato invitato a presentare il progetto dei Macron Warriors: il percorso intrapreso, i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri. Il presidente rossoblù ha ribadito l’importanza dei valori sportivi e di inclusione che una disciplina come il powerchair sport trasmette e come in particolare sia fondamentale nel progetto dei Macron Warriors porre sempre la persona al centro. Responsabilità, libertà, inclusione, solidarietà e diritti sono i valori espressi nel manifesto del convegno, ma sono anche i valori del club lombardo che ha festeggiato i suoi 11 anni di vita. «Le nostre discipline sono riservate a ragazzi e ragazzi con patologie neuromuscolari – spiega Merlino – La bella particolarità dei nostri sport è proprio quella che, atleti che nel quotidiano hanno una ridottissima mobilità fisica, si possono muovere in campo senza alcun tipo di difficoltà. Questo è il messaggio più importante. Un grande obiettivo che ci siamo posti dopo 11 anni, è quello di arrivare a realizzare un centro sportivo, totalmente accessibile, quindi privo di barriere, all’interno di un complesso scolastico per far sì che scuola, giovani, sport possano convivere».