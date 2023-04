Pugilato – “Boxe Fight Night”: spettacolo per 300 sul ring di Montata Carra

PORTO MANTOVANO La serata dedicata alla nobile arte ha radunato 300 persone alla Bocciofila di Montata Carra. Un invito ai giovani a fare lo sport con passione per crescere in una società che spesso dà modelli sbagliati. Lo scopo è stato centrato dalla Mantova Ring che, a distanza di un anno, ha riportato attorno al quadrato tanti appassionati per seguire gli incontri in cartellone in attesa di riprovarci in giugno.

«Abbiamo ricevuto i complimenti dalla Bocciofila per l’organizzazione. E’ stata una bella serata di sport e i risultati, per tanti esordienti, sono passati in secondo piano» commenta Massimo di Padova, Maestro della Mantova Ring. La serata è iniziata con le esibizioni dei bambini della palestra e della scuola Suave Tumbao di Pietro Germiniasi. Prima degli incontri del programma di boxe ci sono stati i due match di contatto di Gym Boxe per prendere conoscenza del ring e con il pubblico come variante degli allenamenti. Impegnati Alessandro Turrini e Denis Spiritelli contro i veronesi Mebelli e Dal Bo. Poi sono saliti sul ring i pugili. «Nella mia scuderia – ha detto Di Padova – ha debuttato il “drago cinese” Gao Yihang, categoria elite 74 kg, contro De Servi». Ha combattuto con grande tenacia, seguendo gli insegnamenti del suo angolo, ma è stato preservato quando ha cominciato a sanguinare dal naso. Tra gli altri risultati sono da segnalare la vittoria ai punti di Rei Gabrieli (Boxe Mantova), premiato anche come miglior pugile della serata, nel match con Sambur (House Boxing). Vasile Mardari (Boxe Badalotti) ha sconfitto l’altro pugile della Mantova Ring, il tredicenne Cinquegrana, per sospensione cautelare alla seconda ripresa. Diego Medini (Top Team Italia Castiglione) si è imposto ai punti su Diego Balestre (Accademia Pugilistica Veronese).