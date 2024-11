Pugilato – Domenica “Boxe alla Boni”: il programma degli incontri

MANTOVA Domenica alle ore 18 torna il grande pugilato di “Boxe alla Boni 24”. Gli organizzatori (Francesco Ventura e Boxe Mantova con il patrocinio di Comune e Provincia) hanno definito il programma ufficiale della manifestazione. Sul ring del palazzetto di Valletta Valsecchi (via Luzio 7) andranno in scena otto incontri: cinque tra dilettanti con impegnati altrettanti atleti mantovani; e tre tra professionisti, questi ultimi sulla distanza delle sei riprese.

In apertura il 17enne 70kg della Boxe Mantova Moiz Hussnain Asif cercherà la prima vittoria in carriera contro Antoine Xavier Euticchio della Boxe Guastalla; a seguire un incontro femminile tra la 15enne 54kg della Mantova Ring di Porto Mantovano Amelia Berti, allenata da Massimo Di Padova, e la piemontese Rachele Ioana Craciun della Gst Boxe; l’80kg Samir Haddaji della Boxe Mantova se la vedrà con Ettore Maria Giustetto, sempre della Gst Boxe, mentre il 16enne 80kg della Mantova Ring Antonio Donato Giordano debutterà contro Cristian Donatelli della Boxe Veronese; infine c’è grande attesa per l’incontro dell’ex componente della Nazionale 92kg, il 24enne Antonio Mondillo della Boxe Mantova contro Hamza El Haid della Polisportiva Campogalliano.

Ed eccoci al piatto forte della serata: le tre sfide tra professionisti. Tre di essi sono seguiti da Ventura: Arblin Kaba, Mohammed Graich e Hassan Kobba. Kaba, bolognese nato in Albania, tesserato con la Boxe Le Torri, è già noto al pubblico mantovano per aver conquistato la cintura di campione italiano superleggeri proprio alla Boni nel 2019. Recentemente passato nei leggeri, affronterà l’esperto georgiano Giorgi Gachechiladze. Avversario georgiano anche per il superwelter Graich, tesserato con la Boxe Veronese e già sfidante al titolo italiano, ma sulla carta molto più ostico: Irakli Jeranashvili, infatti, si presenta alla Boni con un record di 16 vittorie e 6 pareggi su 38 incontri disputati. Attesissima la sfida finale “da tripla” tra il giovane peso medio della Boxe Guastalla Kobba e il bolognese della Boxe Le Torri Giampaolo Sazzini. Costo del biglietto 20 euro.